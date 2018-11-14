На Елисейских Полях нашли львенка в Lamborghini
Сейчас животное и дорогая машина находятся под охраной полиции.
Видео: Fondation 30 Millions d'Amis, YouTube
На Елисейских Полях в Париже в автомобиле Lamborghini полиция обнаружила львенка.
Как сообщает BBC, животное нашли во взятой напрокат машине на улице, на которой находятся люксовые магазины и рестораны. В настоящее время львенок и машина находятся под охраной правоохранительных органов.
Причины нахождения львенка в спорткаре неизвестны. Возможно хищника могли взять напрокат или купить в качестве экзотического питомца.