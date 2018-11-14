В Омске требуют вернуть имя Егора Летова в голосование «Великие имена России»

Жители Омска требуют вернуть имя музыканта Егора Летова в финальное голосование конкурса «Великие имена России».

Выбор будущих именных названий российских аэропортов почти подошел к концу. Результаты должны объявить через три недели. Сейчас по каждому пункту осталось всего по три-четыре претендента - фамилии лучших людей страны. В Омске считают, что уроженец их города, основатель и лидер группы «Гражданская оборона» - тоже фигура значительная. Одна из ключевых для сибирской рок-музыки. Кандидатуру Егора Летова выдвинули сами жители. Они составили петицию, под которой уже подписались больше трех с половиной тысяч человек, сообщает «Омск-информ».

Летов - не единственный музыкант, увековечить имя которого в названии аэропорта пытались жители российских городов. В кандидаты также выдвигались Сергей Шнуров и Илья Лагутенко, но тоже проиграли.

Сейчас за омский аэропорт соревнуются три фамилии: Герой Советского Союза Дмитрий Карбышев, авиаконструктор Андрей Туполев и актер Михаил Ульянов.