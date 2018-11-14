Boeing уличили в сокрытии информации по безопасности модели 737

Компания Boeing скрыла информацию о новых моделях своих самолетов, что могло стать причиной крушения борта Lion Air у берегов Индонезии.

Как сообщает газета Wall Street Journal, ссылаясь на собственные источники в Федеральном управлении гражданской авиации США (FAA) и экспертов, проблемы могли быть связаны с новой системой контроля полетов на лайнерах моделей 737 MAX 8 и MAX 9.

Исходя из материала, в этих самолетах есть функция, предотвращающая опасное задирание носа. Так, пилоты не могут выровнять самолет в ручном режиме. В таком случае существует вероятность того, что самолет сорвался в пике.

При этом пилоты Boeing, по данным издания, не знали о наличии данной функции.

Напомним, в Индонезии потерпел крушение пассажирский самолет Boeing 737 авиакомпании Lion Air. Борт следовал из столицы страны Джакарты в город Панкалпинанг. Все пассажиры и члены экипажа погибли.