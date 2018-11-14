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В Антарктике обнаружены следы затерянных континентов

Александра Арсентьева
06:38 14.11.2018
Ученые заявили, что по составу земной коры Антарктида является родственной Австралии и Индии.
В Антарктике обнаружены следы затерянных континентов
Фото: Ann Inger Johansson, Globallookpress

Ученые подо льдами Антарктиды обнаружили остатки древнейших материков. Как заявили специалисты, открытие, которое сделанное при помощи спутника GOCE, поможет «пролить свет на самую малоизученную часть планеты».

Европейское космическое агентство получило уникальную информацию со спутника Gravity field and Ocean Circulation Explorer, который в 2013 году из-за нехватки топлива упал на Землю, сообщает британское издание Daily Mail.

При этом собранные зондом сведения, в том числе о гравитации планеты, помогли ученым раскрыть историю скрытых подо льдами сдвигов тектонических плит.

Специалисты сопоставили информацию GOCE с сейсмологическими данными и сделали 3D-карты земной литосферы.

«Мы увидели в Восточной Антарктиде захватывающую мозаику геологических особенностей, которая выявляет фундаментальные различия и сходства между земной корой Антарктиды и прочими континентами, к которой она присоединилась 160 миллионов лет назад», - рассказал один из авторов исследования Фаусто Ферраччоли.

Как заявили ученые, по составу земной коры Антарктида является родственной Австралии и Индии.  

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