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Число жертв пожаров в Калифорнии увеличилось до 48

Дарья Михалина
06:27 14.11.2018
Пожар Camp, всполохнувший 8 ноября, выжег все на территории площадью 418 кв. км и уничтожил более 7,6 тысяч домов и строений.
Фото: Neal Waters , Globallookpress

Число жертв лесных пожаров в северной Калифорнии возросло с 42 до 48 человек. Шесть новых тел были обнаружены в городе Парадайс в своих домах.

Как сообщает CBS News, общее количество погибших во всем штате может достигать 50 человек.

На месте продолжают работать отряды спасателей. Более 200 человек числятся пропавшими без вести.

Напомним, пожар вспыхнул в четверг, 8 ноября.  Специалисты борются с ним одновременно на севере и юге штата Калифорния.

Пожар охватил территорию более трех тысяч гектаров и оставил без жилья сотни людей. По предварительной данным, для полной ликвидации возгорания может потребоваться до трех недель.

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