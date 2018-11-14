Число жертв пожаров в Калифорнии увеличилось до 48

Число жертв лесных пожаров в северной Калифорнии возросло с 42 до 48 человек. Шесть новых тел были обнаружены в городе Парадайс в своих домах.

Как сообщает CBS News, общее количество погибших во всем штате может достигать 50 человек.

На месте продолжают работать отряды спасателей. Более 200 человек числятся пропавшими без вести.

Напомним, пожар вспыхнул в четверг, 8 ноября. Специалисты борются с ним одновременно на севере и юге штата Калифорния.

Пожар охватил территорию более трех тысяч гектаров и оставил без жилья сотни людей. По предварительной данным, для полной ликвидации возгорания может потребоваться до трех недель.