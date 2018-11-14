Дочь автора комиксов Marvel рассказала о последнем придуманном им супергерое

Дочь создателя комиксов Marvel Стэна Ли Джоан Селия рассказала, что в последние дни перед своей смертью художник работал над новым супергероем, Dirt Man («грязным человеком»).

Как пишет TMZ, идея создания этого персонажа принадлежит Джоан Селии, а Стэн Ли занимался развитием образа и наделением его суперспособностями, придумывал ему историю. По словам женщины, новый супергерой будет очень интересным.

Напомним, Стэн Ли умер 12 ноября в возрасте 95 лет в Лос-Анджелесе в результате нескольких болезней. Скончался он в одной из американских клиник.

Стэн Ли является создателем ряда персонажей комиксов Marvel, таких как: Черная пантера, Невероятный Халк, Железный человек, Человек-паук, всей Фантастической Четверки и других.