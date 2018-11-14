Пассажиры экстренно севшего в Иркутске Boeing спустя три дня улетели в Шанхай

Пассажиры самолета Boeing 777 компании Air France, который 11 ноября экстренно сел в Иркутске, с третьего раза улетели на резервном борту авиаперевозчика в Шанхай.

Самолет, перевозивший почти триста пассажиров, внепланово приземлился в столице Восточной Сибири из-за задымления в кабине пилотов. Никто не пострадал, но покинуть морозный Иркутск оказалось непросто.

На следующий день за пассажирами прибыл резервный самолет и туристы даже успели подняться на борт, разместиться, но через несколько часов они снова оказались в Иркутске. Самолет так и не улетел из-за проблем с гидравликой.

В среду, 14 ноября, авиакомпания направила еще один Boeing в Сибирь. Морозные каникулы многочисленный иностранный десант, среди которого и представители известного дома моды Louis Vuitton, провели в гостиницах и ресторанах. Сожалели туристы только об одном: из-за отсутствия российских виз на Байкал съездить не удалось. Территорию отеля покидать было запрещено.

Тем не менее, гости успели изучить историю города, купить сувениры и поделиться в социальных сетях впечатлениями об Иркутске. Они остались довольны всем, кроме погоды. В сибирском городе в настоящее время около -18 градусов, а в Шанхае, куда они и направлялись - +18.