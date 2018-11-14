В СК назвали вероятные причины затопления сухогруза в Охотском море

Следователи рассматривают три версии затопления грузового судна «Анатолий Крашенинников» в Охотском море, среди них: техническая неисправность, нарушение правил судовождения и загрузки судна, либо погодные условия.

Как сообщили в Дальневосточном СУ на транспорте СК РФ, по факту случившегося продолжается расследование уголовного дела. Был установлен судовладелец, проведены изъятия и допросы руководства предприятия.

Напомним, в Охотском море неподалеку от мыса Лопатка затонул сухогруз «Анатолий Крашенинников». Десять человек, которые находились на борту, были спасены, еще трое — капитан, старший помощник и вахтенный механик - пропали. Ранее предварительной причиной затопления корабля назвали шторм и плохо закрепленный груз.

«Спасенные люди продолжают находиться на борту плавбазы "Дальмос". Оперативное сопровождение по делу оказывают сотрудники Камчатского ЛО МВД России на транспорте, УФСБ России по Камчатскому краю», - сообщили в ведомстве.

Расследование уголовного дела, возбужденного после затопления в Охотском море сухогруза «Анатолий Крашенинников» по ч. 3 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»), продолжается.