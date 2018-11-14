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Снимок, символизирующий смелость пожарных Калифорнии, оказался подделкой

Валентина Пескова
04:26 14.11.2018
Оказалось, что автор популярного фото «Настоящий герой», разошедшегося в Сети, использовал фотошоп.
Фото: Zhao Hanrong, Globallookpress

Фотография, которая набрала популярность в соцсетях в связи с бушующими в Калифорнии лесными пожарами, оказалась ненастоящей. На снимке, который называется «Настоящий герой», изображен пожарный, который стоит на скале на фоне горящих деревьев.

Пользователь ресурса Reddit уличил автора фото, новозеландца Келлана Хендри, что снимок был искусно создан в фотошопе: на нем соединены сразу несколько изображений. Впрочем, пользователи соцсетей не стали осуждать автора, отметив, что тем двигали благие намерения.

«Трудные времена не создают героев - в трудные времена герои раскрываются внутри нас», - написал сам новозеландец в Instagram.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Kellan Hendry (@kellansworld)

Согласно последним данным, число жертв самых разрушительных в истории Калифорнии пожаров возросло до 44 человек. Почти все они - жители города Парадайз, который превратился фактически в пепелище.

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