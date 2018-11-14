Звезда «Игры престолов» рассказал, кто выживет в финале

Британский актер Шон Бин, персонаж которого (Эддард Старк) уже давно был убит в сериале, поделился своим видением того, кто выживет в финале «Игры престолов».

Как пишет Mashable, 59-летний Бин уверен, что живой останется младшая дочь «Нэда» Старка, Арья Старк. Потому что она обладает ярким характером, сильной волей и неповторимым взглядом на окружающий мир. Персонаж Мэйси Уильямс, по словам Шона Бина, «обязательно выживет» и займет Железный трон.

«Это было потрясающее, незабываемое событие за последнее десятилетие, – сказал Бин.

Актер также признался, что для него было шоком убийство своего персонажа. Однако он гордится, что был частью феномена и запомнился зрителям.

Премьера восьмого сезона «Игры престолов» назначена на 2019 год. Точная дата пока неизвестна. Создатели культового сериала пообещали беспрецедентный уровень смертей и насилия. Картину снимают с 2011 года, сейчас на счету «Игры престолов» 38 премий «Эмми».