Дайверы из Новой Зеландии поплавали с огромным 8-метровым чудовищем

Давние друзья из Новой Зеландии, дайверы Стив Хэтэуэй и Эндрю Баттл, увидели необычное морское существо. Нырнув у берегов острова Уайт-Айленд, они увидели под водою организм, напоминавший огромного червя. Существо было около восьми метров в длину и полое внутри. На глазах «гостей» оно извивалось, медленно проплывая через толщу воды.

«Никогда не видев такого ни своими глазами, ни на фото или видео, я чувствовал недоверие, но при этом ликовал, поняв, что это действительно живой организм», - заметил Эндрю Баттл.

Дайвер также предположил, что найденное ими существо представляет собою колонию пиросом, которые вместе составляют единое тело. Это свободноплавающие теплолюбивые животные, обитающие только в экваториальных или тропических водах. Размер их колоний может варьироваться от 20 сантиметров до нескольких метров.