«Не боятся ничего» - в ДНР заявили, что на смену ВСУ пришли батальоны «без флагов»

Ополченец ДНР с позывным Паук рассказал об обстрелах с территорий, подконтрольных Киеву, которые ведут национальные батальоны, снявшие флаг Украины.

Как рассказал боец каналу Anna News, ранее там базировались ВСУ, а «теперь пришли какие-то фашисты, сняли украинский флаг» и стреляют по территории Донбасса. По его словам, еще месяц назад украинские военные и ополченцы не трогали друг друга, не предпринимали никаких действий.

«Стоит национальный какой-то батальон, потому что ВСУ когда стоят, у них есть флаг. Спокойно и они работают, и мы работаем, и никто не стреляет», - отметил он.

Затем, как отметил Паук, в какой-то момент произошла ротация – загудела техника, что-то произошло. Теперь же с той стороны «провокационно себя ведут, не боятся ни огня, ничего».

«Смотрим, уже и флага украинского нет, по-другому они все сразу начали обстреливать», - пояснил ополченец.

В комментариях к видео некоторые пользователи в шутку предположили, что «это НАТО».