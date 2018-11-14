«Храм армии делает воинский долг служением с высшими идеалами» - Наталья Нарочницкая о строительстве в парке «Патриот»

Инициатива министра обороны Сергея Шойгу о возведении главного храма Вооруженных сил РФ нашла самый широкий отклик в обществе. Местом для строительства выбран подмосковный парк «Патриот».

Идею главы Минобороны РФ одобрил Владимир Путин, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, а также многие публичные личности, среди которых певцы и актеры, музыканты и поэты, чиновники, сами военнослужащие и просто неравнодушные граждане. Президент «Фонда изучения исторической перспективы», член Общественного совета при Минобороны России Наталья Нарочницкая также поддержала строительство главного храма ВС РФ.

«Совершить воинский подвиг без веры можно, но на самом деле она всегда в глубине души. И во время Великой Отечественной войны, когда простые люди и солдаты героически отдавали свою жизнь, я уверена, что в глубине души они понимали, что даже если никто из живых, таких же их товарищей, не видит, что они совершают самопожертвование, кто-то есть, кто это видит и знает. И это человеку дает абсолютно невиданные силы, которые только и способны победить в войне. Как говорил еще Наполеон, воюет всегда меч и дух, и дух, в конечном итоге, побеждает меч.

Именно вера всегда двигала человека на то, чтобы совершать самопожертвования ради высоких идеалов. Вера, Отечество, честь, долг, любовь – вот те вещи, за которые великие, в том числе и европейцы, когда Европа еще была христианской, отдавали свои жизни и создавали всему миру пример, достойный подражания, создавали великие державы и великую культуру. Поэтому храм армии – это, на мой взгляд, то место, которое соединяет воинский долг, делает его служением с высшими идеалами, ради которых человек на земле живет», - сказала Нарочницкая.