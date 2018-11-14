Пилоты нескольких авиакомпаний увидели НЛО над Ирландией

Необычные светящиеся объекты удалось увидеть в небе над Ирландией пилотам сразу нескольких авиакомпаний. Об этом пишет The Irish Times.

Как отмечает издание, светящиеся объекты двигались с «астрономической» скоростью около 2500 км/ч, что в два раза превышает скорость обычного коммерческого джета. После чего стремительно исчезли.

«Если на объектах были маленькие зеленые человечки, мужчины и женщины, которые впервые посетили Землю, то они оказались неуловимыми», - отмечает газета.

Как заметил один из пилотов самолета British Airways 787, ставший очевидцем явления, яркий световой объект двигался очень быстро, и сначала был по левую сторону от его самолета, а затем ушел, отклонившись на север. При этом летчик сделал запрос в аэропорт, не проводились ли в это время какие-то военные учения в данной зоне. Пилот Virgin Airlines предположил, что эти световые объекты были метеорами, поскольку их двигалось несколько по одной и той же траектории. Третий пилот подтвердил информацию, обрадовавшись, что не он один стал свидетелем необычного явления.

При этом диспетчеры ирландского аэропорта Шаннон отметили, что их радары ничего такого не зафиксировали. В Управлении авиации Ирландии начали расследование инцидента.