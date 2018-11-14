Кабина колеса обозрения перевернулась вместе с людьми: видео

В индонезийской Джакарте кабины обозрения начали переворачиваться во время работы аттракциона и из них стали выпадать люди.

Как сообщает The Telegraph, ЧП произошло на ярмарке Sekaten Night Market в Джокьякарте. На кадрах с места происшествия слышно, как сильно кричат посетители парка. Мальчик с мамой оказались на крыше перевернутой кабинки. Другие участники инцидента попытались слезть с аттракциона самостоятельно.

Автор видео рассказал, что колесо в какой-то момент стало крутиться в обратную сторону, затем снова изменило направление, в результате чего некоторые кабинки перевернулись.

Прибывшие на место случившегося полицейские спустя полчаса сняли всех посетителей с колеса. По данным правоохранителей, никто не пострадал.