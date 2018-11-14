Земфиру разыскивает суд за долги

Певица Земфира попала в список должников Хамовнического районного суда Москвы. Как видно на официальном сайте ФСПП, среди неплательщиков там значится Рамазанова Земфира Талгатовна 1976 года рождения. За нею числятся два долга – в 5 тысяч и 6 тысяч рублей.

В графе «Предмет исполнения», то есть причина долга, значится, что под нею подразумевается «штраф за административное правонарушение». По данным СМИ, певица могла просрочить уплату коммунальных платежей – Земфира является обладательницей квартиры в центре столицы.

Комментариев от самой исполнительницы пока не поступало.