Цена нефти Brent упала ниже 65 долларов

Стоимость нефти марки Brent в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне впервые с марта 2018 года упала ниже 65 долларов за баррель, опустившись на 7,30%. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена на нефть марки WTI днем 13 ноября опустилась ниже 55 долларов за баррель впервые с 16 марта. На фоне ослабления котировок нефти доллар на Московской бирже подорожал до 68,11 рубля, а евро до 76,9 рубля.

Падение стоимости нефти вызвано эмбарго США против Ирана 5 ноября. Вашингтон предоставил временные исключения из нефтяных санкций Китаю, Индии, Италии, Греции, Японии, Тайваню, Турции и Южной Корее. Тем временем, добычу нефти увеличили США, Россия, Саудовская Аравия и Ирак.

Также американский лидер Дональд Трамп раскритиковал желание стран ОПЕК снизить добычу «черного золота» в 2019 году. По его мнению, цены на нефть должны быть намного ниже.