Лед и пламя: взрыв фуры в «снежном» заторе под Ростовом попал на видео

Серьезная ситуация сложилась минувшим днем 13 ноября на трассе М4 «Дон» в Ростовской области. Из-за сильного снегопада там столкнулось сразу 13 машин, причем одна из них взорвалась. В результате погиб один человек, еще один пострадал, передает ТАСС.

Водителю, двигавшемуся по встречной полосе, удалось зафиксировать на камеру огромную пробку, которая сформировалась на трассе из-за аварий. В заторе стояли как большегрузы, так и легковые автомобили. Завершаются кадры моментом взрыва автомобиля, что напоминало бы эффектный голливудский блокбастер, если бы не было реальностью.

Главное управление МЧС России по Ростовской области сообщило, что для ликвидации последствий ДТП от МЧС привлекались 13 человек личного состава и 4 единицы техники. При этом главное управление МЧС по Ростовской области настоятельно рекомендует водителям быть предельно аккуратными на дорогах, соблюдать скоростной режим и по возможности воздержаться от поездок на дальние расстояния.