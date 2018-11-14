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Блондинка изрисовала и топором порубила элитный Porsche: видео

Василиса Морозова
02:27 14.11.2018
В центре Киева девушка в розовом пальто изуродовала припаркованный у обочины Porsche.
Видео: Тоня Матвієнко, Facebook

Жители Киева публикуют в соцсетях видео с блондинкой в розовом пальто, изрисовавшей элитный Porsche краской и изрубившей его топором.

Инцидент произошел на углу улиц Шота Руставели и Рогнединской. Неизвестная девушка, вышедшая из автомобиля Chevrolet, написала баллончиком с синей краской на припаркованном на обочине кабриолете слово «сволочь». Затем, когда толпа, собравшаяся вокруг нее, стала снимать происходящее на видео, она достала топор и стала наносить по капоту элитного автомобиля удары в течение минуты.

По предположениям очевидцев и комментаторов видеоролика, блондинка решила отомстить своему молодому человеку за измену, либо за нежелание на ней жениться. Существует и более ироничная версия, что девушка в розовом пальто просто была крайне возмущена из-за неправильной парковки Porsche.

Как отмечают местные СМИ, спустя 15 минут после того, как она уехала, к машине подошел парень в капюшоне и уехал. В полицию о порче имущества мужчина, по предварительным данным, не заявлял.  

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