Стоимость гречки снизилась впервые за три года

В сентябре этого года в Минсельхозе зафиксировали снижение цен на гречку. По сравнению с тем же месяцем 2017-го стоимость крупы подешевела на 26,5% и составила 47,3 руб. за килограмм. Об этом пишут «Известия».

Низкую цену на крупу в ведомстве объяснили переизбытком продукции и большим урожаем гречки в прошлом году. При этом стоимость гречки у самих производителей в среднем по стране снизилась еще больше. Для того, чтобы уменьшить их потери, были сокращены посевные площади.

Однако на новый сезон эксперты не делают такого же прогноза цен. По их мнению, стоимость крупы будет опять расти.