Детская футбольная команда разбилась в аварии: кадры с места

Детская футбольная команда «Торибио Родригес Мендоса» разбилась в результате аварии в Перу, сообщает El Nacional.

Инцидент случился на севере страны в регионе Амасонас. Автобус с юными футболистами ехал на финальный тур местного кубка в город Чачапояс. Транспортное средство упало в пропасть, в результате чего семь спортсменов скончались на месте, еще 11 подростков пострадали.

Президент Международной федерации футбола Джанни Инфантино выразил соболезнования семьям погибших и пострадавших спортсменов. Также мадридский «Реал» опубликовал сообщение, в котором ФК «сожалеет о гибели игроков футбольной команды и выражает соболезнования семьям и друзьям пострадавших».

Федерация футбола Перу также подтвердила информацию о трагедии на севере страны и выразила соболезнования.