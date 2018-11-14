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Детская футбольная команда разбилась в аварии: кадры с места

Василиса Морозова
01:35 14.11.2018
В Перу автобус с детской футбольной командой «Торибио Родригес Мендоса» съехал в пропасть.
Видео: Hebert Diaz Mori, Facebook

Детская футбольная команда «Торибио Родригес Мендоса» разбилась в результате аварии в Перу, сообщает El Nacional.

Инцидент случился на севере страны в регионе Амасонас. Автобус с юными футболистами ехал на финальный тур местного кубка в город Чачапояс. Транспортное средство упало в пропасть, в результате чего семь спортсменов скончались на месте, еще 11 подростков пострадали.

Президент Международной федерации футбола Джанни Инфантино выразил соболезнования семьям погибших и пострадавших спортсменов. Также мадридский «Реал» опубликовал сообщение, в котором ФК «сожалеет о гибели игроков футбольной команды и выражает соболезнования семьям и друзьям пострадавших».

Федерация футбола Перу также подтвердила информацию о трагедии на севере страны и выразила соболезнования.  

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