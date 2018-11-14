Редчайший розовый бриллиант продали за рекордную сумму на аукционе

Редчайший розовый алмаз весом почти 19 (18,96) карат, найденный на одном из месторождений в Южной Африке, продали на аукционе Christie’s в Женеве. Бриллиант ушел с молотка за рекордную сумму в 44,5 миллиона швейцарских франков, что составляет 44 миллиона долларов или около 3 миллиардов рублей. Однако учитывая премию покупателя (имеется в виду плата организатору за проведение торгов), окончательная стоимость кольца с уникальным камнем составила 50,37 миллиона долларов.

«Найти бриллиант такого размера и такого цвета – практически нереально. Вы можете увидеть розовые бриллианты весом менее одного карата. А в этом – почти 19. И он настолько розовый, насколько может быть. Это невероятно», - говорит глава аукционного дома Christie’s Рахул Кадакиа.

Изначально камень назывался «Розовое наследие». Но после продажи его новый владелец – а им стал ювелирный дом Harry Winston – переименовал его в «Розовое наследие Уинстона».

За 250 лет существования аукционного дома Christie's на торги выставлялись только четыре камня насыщенного розового цвета весом более 10 карат.