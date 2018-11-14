Автомобиль провалился в яму с кипятком после аварии на теплосети в Киеве

В центре украинской столицы автомобиль провалился под землю из-за аварии на теплосети, в результате которой кипяток разлился по улице.

Как заявили в пресс-службе киевской администрации, повреждение тепловой сети привело к провалу асфальтового покрытия. В этот момент машина рухнула в яму с кипятком.

После инцидента на улицах Саксаганского и Шота Руставели ограничили движение, а в Киеве образовались многокилометровые пробки.

«Как только кран эвакуирует авто, попавшее в зону повреждения, коммунальщики приступят к ликвидации повреждения», - сообщил зампредседателя КГГА Петр Пантелеев.

Под асфальт провалился автомобиль Dacia Logan. Отмечается, что водитель автомобиля не пострадал. Однако в потоках кипятка, бьющего из ямы, некоторые прохожие обожгли ноги.