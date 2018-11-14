Стюардесса своими руками сделала недовольному пассажиру «иллюминатор»
Японская бортпроводница с юмором отнеслась к просьбе пассажира пересадить его на место с окном, предоставив ему рисунок с иллюминатором.
Фото: kooo_TmS_suke,Twitter
В Японии пассажир самолета, которого посадили у глухой стены, потребовал пересадить его на место у окна. В результате чего стюардесса вышла из ситуации с юмором.
Как пишет Daily Mail, она нарисовала иллюстрацию с окном и облаками и приклеила на стену, рядом с которой сидел требовательный пассажир.
Остальных пассажиров позабавила эта ситуация, они сфотографировали рисунок рядом со спящим возле него мужчиной и опубликовали в социальных сетях.