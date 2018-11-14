Непроглядное марево: прорыв трубы превратил Иркутск в декорации к фильму ужасов

В Иркутске прорвало трубу с горячей водой, в результате чего пар заполонил улицы города.

Коммунальная авария произошла на пересечении улиц Советской и Карла Либкнехта. После прорыва трубы в 37 зданиях города отключили подачу горячего водоснабжения, в их числе оказались школа и детские сады.

По словам начальника отдела дорожной деятельности и транспорта в Иркутске Андрея Пономарева, внешняя коррозия была вызвана попаданием воды через неплотности плит перекрытия.

К настоящему моменту все дома в Иркутске уже подключили к теплу. Однако ремонтные работы все еще ведутся в некоторых дворах.