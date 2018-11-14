Поезд сошел с рельсов под Ярославлем и продолжил ехать, сметая все на своем пути

Товарный состав съехал с рельсов на переезде в поселке Козьмодемьянск Северной железной дороги в Ярославской области. Инцидент произошел 12 ноября. Сойдя с путей, тяжелый поезд продолжал движение по земле, снося все на своем пути - придорожные столбы и шлагбаум. Остановившись, состав перегородил дорогу автомобилям.

Момент ЧП зафиксировала видеокамера. Пострадавших во время аварии нет, движение через железнодорожный переезд уже восстановлено.

«Ярославский следственный отдел на транспорте Северо-Западного следственного управления на транспорте СК России начал проводить доследственную проверку по факту схода с рельсов электровоза и первого вагона товарного поезда», - говорится в сообщении СК.

После проведения следственным органом всех необходимых доследственных мероприятий и установления всех обстоятельств происшедшего, данному случаю будет дана правовая оценка.