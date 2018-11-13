Раскрыта причина гибели первой цивилизации на Земле

Ученые пришли к выводу, что первая цивилизация Земли, зародившаяся в долине реки Инд, могла исчезнуть из-за резкой перемены климата и характера выпадения осадков.

Как говорится в журнале Climate of the Past, их исследования основаны на раскопках, которые были проведены на дне Индийского океана. Считается, что Индская (Хараппская) цивилизация возникла примерно 5 тысяч лет назад на границе современных Индии и Пакистана. Закат ее пришелся на 1900 до н.э.

Изначально ученые полагали, что это было связано с ослаблениями муссонов, в результате чего климат стал суше и холоднее. Однако современные исследования осадочных пород и моллюсков на дне Индийского океана показали, что зимние муссоны стали обильнее, а летние дожди, наоборот, стали выпадать реже.

Похолодание постепенно повлияло на характер движения ветров в Индийском океане. В результате произошедшего изменения погодных условий долина Инд стала непригодной для жизни. Так одна из древнейших цивилизаций и исчезла.

К такому выводу пришел климатолог Ливию Джосан из Океанографического института в Вудс-Хоул в США.