Сын Талькова рассказал о своей версии убийства отца

Сын легендарного певца Игоря Талькова и его полный тезка рассказал «Звезде» свою версию убийства, произошедшего 6 октября 1991 года на концерте во дворце спорта «Юбилейный» в Санкт-Петербурге.

«Непосредственно исполнитель меня никогда не интересовал. Отец был удобен до того, как развалили СССР, он подготавливал сознание людей. Когда они перешли к следующей части плана – он уже стал невыгоден своей жизнью. Скорее всего произошло ритуальное убийство. А все участники самой потасовки – они стали жертвами для отвода глаз», - считает Игорь.

По версии следствия последний выстрел в певца произвел его менеджер Валерий Шляфман. Через несколько месяцев после гибели Талькова подозреваемый переехал в Израиль, поэтому в 1993 году дело приостановили. По мнению сына исполнителя, виновность Шляфмана была удобна, поскольку позволяла закрыть это дело.

«Шляфман в Израиль далеко не сразу уехал. Как будто специально тянули дело, чтобы хоть как-то это к чему-то привязать. Да и даже будучи в Израиле, Шляфман никогда ни от кого не скрывался», - добавил сын Талькова.

Ранее сообщалось, что СК РФ возобновил расследование убийства Талькова. Это связано с изменениями в российском законодательстве и судебной практике. Теперь закон позволяет рассмотреть дело в отсутствие подсудимого. Кроме того те, кто ранее проходил по этому делу, снова должны дать показания.