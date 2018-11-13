Стала известна дата старта финального сезона «Игры престолов»

Производитель популярного во всем мире сериала «Игра престолов» назвал дату старта финального сезона саги. Она озвучена в новом трейлере шоу, размещенного в социальных сетях телеканала HBO.

Как следует из анонса, последний сезон «Игры престолов» выйдет на экраны уже в апреле следующего 2019 года. Это время указано в финале промо-ролика, представляющего собой нарезку кадров из разных сезонов сериала.

Ранее создатель серии книг «Игра престолов» Джордж Мартин раскрыл содержание приквелов популярной саги. Книга «Огонь и кровь», рассказывающая о событиях, предшествующих основному сериалу, ляжет в основу нового шоу. События в книге будут происходить за несколько сотен лет до показанных в «Игре престолов».