Норвегия официально обвинила Россию в «наведении помех GPS» на учениях НАТО

Военное ведомство Норвегии официально озвучило обвинения в адрес России, связанные со сбоем системы глобального позиционирования GPS в ходе учений НАТО. По их мнению, РФ якобы специально генерировали помехи, чтобы помешать тренировке.

Как сообщает агентство Associated Press, норвежское военное ведомство даже назвало район, откуда якобы «русские строили помехи». По их мнению, это происходило на Кольском полуострове в Арктике.

С какой целью «русские» якобы организовали помехи, норвежские военные пояснить не смогли. Каких-либо доказательств и иных аргумента представлено не было. Потенциальные «русские помехи» не привели к инцидентам, заявили в минобороны Норвегии.

Ранее премьер-министр Финляндии Юха Сипиля заявил, что подозревает Россию в наведении помех на учениях НАТО Trident Juncture-2018. Никаких аргументов в пользу своей точки зрения политик, разумеется, не привел, ограничившись выражением «вполне возможно».