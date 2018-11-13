«Главное событие за 27 лет» – вдова Талькова о возобновлении расследования убийства певца

Следственный комитет по Санкт-Петербургу возобновил расследование загадочного убийства Игоря Талькова, которое произошло 6 октября 1991 года. Об этом рассказала «Звезде» его вдова Татьяна Талькова.

«Дело возобновили, меня признали потерпевшей. Это самое главное событие для меня за последние 27 лет», - поделилась она.

Ранее потерпевшей была признана мать легендарного исполнителя, а теперь, после смерти матери - его жена и сын.

Возобновление расследования связано с изменениями в российском законодательстве и судебной практике. Теперь закон позволяет рассмотреть дело в отсутствие подсудимого. Кроме того, кто ранее проходил по этому делу, снова должны дать показания.

Рок-музыканта, певца, поэта и актера Игоря Талькова убили в Санкт-Петербурге во Дворце спорта «Юбилейный» во время концерта. В марте 1993 года следователи заочно обвинили в совершении преступления Валерия Шляфмана. Однако годом ранее он выехал на постоянное место жительства в Израиль, после чего дело было приостановлено.