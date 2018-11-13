От Антарктики до Австралии: исследователь нашел на Google Earth систему загадочных линий

Интернет-исследователь Нил Эванс опубликовал видео, на котором с помощью картографического сервиса Google Earth продемонстрировал загадочные прямые линии, соединяющие Австралию и Антарктику. Запись опубликована в YouTube.

Конспиролог-исследователь обнаружил необычные линии, когда в очередной раз изучал сервис. Он обнаружил, что Google Earth позволяет «удалить воду» с объемного изображения земного шара.

Применив эту опцию, Эванс заметил сотни линий, пролегающих по «морскому дну». Они выглядели так, словно образовывали некую систему, и соединяли Австралию и Антарктику. Каких-либо внятных объяснений существования этих объектов исследователь обнаружить не смог.

По мнению зрителей Эванса, найденные им объекты выглядят, словно система тайных подземных туннелей. Почти все они отметили, что линии выглядят неестественно и не похожи на созданные природой.