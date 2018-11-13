В Алеппо ранены трое сирийцев в результате обстрела боевиков

В Сирии, несмотря на установленный режим прекращения боевых действий, продолжаются нарушения со стороны незаконных вооруженных формирований действующих в Идлибской зоне деэскалации, сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-лейтенант Владимир Савченко.

«В течение суток зафиксировано четыре обстрела западных пригородов города Алеппо. Ранены два сирийских военнослужащих и один мирный житель», - заявил Савченко.

Российский центр по примирению призывал командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от вооруженных провокаций и встать на путь мирного урегулирования.

В Сирийской Арабской Республике продолжается работа, направленная на мирное разрешение конфликта и оказание всесторонней помощи сирийским гражданам. В городе Алеппо проведена рабочая встреча с губернатором провинции Алеппо. В ходе встречи обсуждены вопросы восстановления социально значимых объектов.

«В населенном пункте Кабр-Эс-Сит провинции Риф-Дамаск проведена гуманитарная акция, в ходе которой выдано 250 продовольственных наборов», - добавил начальник Центра по примирению.

Всего с начала процесса урегулирования российским Центром по примирению враждующих сторон проведено 1990 гуманитарных акций. Общий вес гуманитарного груза составил 3116,4 тонны.