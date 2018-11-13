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Питающийся «макарошками» саратовский депутат рассказал о необходимости увеличения потребкорзины

Андрей Аркадьев
21:20 13.11.2018
После спора с уволенным министром труда Саратовской области Натальей Соколовой, депутат сел на «министерскую диету».
Питающийся «макарошками» саратовский депутат рассказал о необходимости увеличения потребкорзины
Фото: Сергей Мамонтов, РИА новости

Размер потребительской корзины должен быть не меньше десяти тысяч рублей, а минимальный прожиточный минимум – не ниже 20 тысяч. Об этом депутат Саратовской областной думы от КПРФ Николай Бондаренко рассказал на пресс-конференции «Министерская диета, или Как саратовский депутат съел потребительскую корзину».

С соответствующей законодательной инициативой он намерен обратиться в Госдуму и кабинет министров. Причем в столичном регионе эти цифры, по мнению Бондаренко, должны быть еще выше. По словам чиновника, десять тысяч рублей – это самая минимальная сумма, которая позволяет покупать молоко, сыр, фрукты, мясо.

Бондаренко также призвал всех государственных служащих последовать его примеру и попробовать также, как и он, месяц питаться на 3,5 тысячи рублей, агентство городских новостей «Москва».

«Думаю, люди, которые принимают важные для граждан России решения, должны на себе почувствовать последствия этих решений», - считает он.

Николай Бондаренко с 24 октября проводит эксперимент, чтобы выяснить, достаточно ли 3500 рублей, чтобы нормально питаться целый месяц. К этому решению подтолкнул его спор с экс-министром труда Натальи Соколовой. Чиновница пыталась убедить оппонента, что 3,7 тысяч будет вполне достаточно для жизни в течение месяца и «макарошки стоят всегда одинаково». Слова Соколовой вызвали большой скандал, после чего министра уволили.

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