Меркель призвала создать «настоящую» европейскую армию

Канцлер Германии Ангела Меркель призвала страны Европы к созданию общей для континента армии. По мнению политика, такая мера необходима, учитывая «события последних лет».

Вместе с тем Меркель выразила уверенность, что реализация проекта общей европейской армии не противоречила бы идее НАТО, зато показала бы сплоченность стран Европейского союза.

«Единая европейская армия показала бы миру, что между европейскими странами больше никогда не будет войны», - цитирует речь канцлера в эфире немецкого телевидения ТАСС.

Ранее похожую идею озвучил французский лидер Эммануэль Макрон. По мнению президента, поводом для создания такой военной структуры может являться невозможность более полагаться лишь на силу «заокеанского союзника». В Кремле к этой идеи отнеслись с пониманием.