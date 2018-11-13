Непогода в Крыму: полуостров засыпало снегом
Спасатели предупредили о резком похолодании и снеге в Крыму.
На полуостров Крым пришел атлантический циклон, который обычно приносит осадки в виде дождя и снега.
Ровным белым слоем снега припорошило Симферополь, но больше всего досталось старому Крыму, где образовались настоящие сугробы.
Из-за гололеда на дорогах затруднено движение на Ангарском перевале - точке трассы Симферополь-Алушта.
Спасатели рекомендуют соблюдать меры предосторожности на дорогах, на воде и в горах.