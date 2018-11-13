Россия поможет восстановить Ливию

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что Москва готова помогать Ливии восстанавливать экономическую и социальную сферы, оказывать поддержку перспективным проектам государства.

Об этом глава российского правительства сказал во вторник, 13 ноября, на конференции в Италии, посвященной внутриливийскому урегулированию.

«Восстановление экономики, восстановление социальной сферы, перспективные проекты, которые можно и нужно восстановить, — это тоже ключ к возобновлению нормальной жизни в Ливии. И мы готовы этим заниматься», - подчеркнул Медведев.

Российский премьер отметил, что Россия со своей страны готова сделать все возможное, чтобы в этой стране наступил мир. Глава кабмина также призвал участников конференции стремиться к тому, чтобы печальный ливийский сценарий больше нигде не повторялся.

Медведев подчеркнул, что Москва стремится к экономическому сотрудничеству с Ливией и готова вкладываться в совместные проекты. Он также добавил, что это сотрудничество зависит от национального примирения в этой стране, пишет ТАСС.

На данный момент Ливия не имеет централизованной власти. На востоке страны, в Тобруке, правит парламент, а западной частью руководит правительство национального согласия, расположенное в Триполи.