УПЦ отказалась менять название

Собор епископов канонической Украинской православной церкви постановил считать недействительными решения Константинопольского патриархата. Епископы также выступили категорически против смены названия церкви.

Как говорится в итоговом заявлении Собора УПЦ, решения Константинополя не имеют канонической силы, основаны на спекулятивных трактовках и искажении канонов православия. Кроме того, решения патриархата говорят о том, что Константинополь встал на путь раскола.

«Собор епископов выступает против любых попыток изменить название Украинской Православной Церкви, о чем уже заявляется первыми лицами государства, и других проявлений дискриминации верующих Украинской Православной Церкви на законодательном уровне», - говорится в сообщении УПЦ.

В случае запуска законопроектов, которые будут принуждать УПЦ к изменению названия, церковь намерена использовать все законные средства для защиты своих прав, в том числе прибегнуть к Европейской Конвенции по правам человека.

Собор УПЦ также принял принципиальное решение о разрыве отношений с Константинопольским патриархатом. В своем заявлении епископы подчеркнули, что действия Константинополя вносят раскол, провоцируют глубокий кризис во всем православном мире и являются незаконным вмешательством.

В середине октября Священный Синод РПЦ признал невозможным продолжение евхаристического общения с Константинопольским патриархатом, после того, как Константинополь приступил к предоставлению автокефалии церкви на Украине и решил немедленно восстановить ставропигию в Киеве.