Украинские радикалы воспитывают себе смену в специальных лагерях, разбросанных по всей стране. С детьми там играют совсем не в «Зарницы»: в руках у школьников настоящее боевое оружие, а в роли преподавателей выступают участники карательных батальонов.

Средства на обучение детей в таких лагерях поступают от националистических организаций.

То, что с виду похоже на военно-патриотическую игру для подростков, на деле оказывается реальной подготовкой к бою: сонным детям раздают настоящие пистолеты и автоматы. Одно из упражнений ночной тренировки - пройти по лежащим на траве товарищам.

Когда светает, становится понятно, что этот лагерь язык не повернется назвать детским: здесь учат убивать. Разбитый на западе Украины недалеко от Тернополя палаточный городок буквально напичкан боевым оружием, а вместо вожатых - фашистские идеологи и инструкторы карательных батальонов. При этом самому маленькому участнику слета нет и восьми лет.

Все это открыто показывают западным журналистам, в том числе представителям Associated Press. Один из так называемых инструкторов - боевик карательного батальона «Сич» Юрий Черкашин по кличке «Чарнота» - до такой своей преподавательской деятельности участвовал в боевых действиях в Донбассе, он же еще месяц назад возглавлял толпу экстремистов в центре Киева на шествии в честь годовщины создания запрещенной в РФ «Украинской повстанческой армии» - пособников нацистов во времена Великой Отечественной войны.

Подобных «недетских лагерей» по всей Украине десятки: из школьников в них делают настоящих убийц. Американский NBC в свое время показал сюжет, в котором боевики батальона «Азов» учат подрастающее поколение на своем слете пробираться под колючей проволокой, с оружием наперевес преодолевать препятствия и все это под националистические гимны и лозунги.

В западной прессе вообще немало материалов о подготовке детей в подобных лагерях, например, под заголовком «Дети из железа: поездка в лагеря, в которых милитаризируют украинских детей» авторства Этель Бонет. Журналист в своем репортаже отмечает, что такое «воспитание детей - это бомба замедленного действия для будущего Украины».

Однако дать интервью «Звезда» автор статьи отказалась, объяснив, что после комментариев по этой теме въезд на Украину ей будет закрыт.

«Я уже отклонила еще одно интервью с "RT-Испания". Мне безумно жаль, но я планирую вернуться на Украину и это интервью будет для меня проблемой. Спасибо за Ваш интерес, но я не могу», - сказала Бонет.

Поднявшие было эту тему западные журналисты сейчас прячут голову в песок, как когда-то делали во время событий на Майдане. А ведь все эти малыши уже через пару лет будут готовы взять автоматы и пойти стрелять в тех, в кого научили инструкторы-каратели.