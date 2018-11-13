Адвокат семьи Талькова раскрыла причины возобновления расследования убийства певца

Управление следственного комитета по Санкт-Петербургу вернулось к расследованию убийства певца Игоря Талькова. Расследование возобновлено по просьбе Татьяны Тальковой, вдовы музыканта.

Поскольку мать певца умерла, то теперь потерпевшей признана его жена. По словам истцов их цель – добиться заочного приговора. Об этом рассказала «Звезде» адвокат и доверенное лицо Татьяны Тальковой Нина Аверина.

«Потерпевшей была признана мать. Она умерла недавно, и это право получила Татьяна Ивановна и ее сын. Закон позволяет заочно осудить», - отметила юрист.

Рок-музыканта, певца, поэта и актера Игоря Талькова убили 27 лет назад в Санкт-Петербурге во Дворце спорта «Юбилейный» во время концерта. В марте 1993 года следователи заочно обвинили в совершении преступления Валерия Шляфмана. Однако годом ранее он выехал на постоянное место жительства в Израиль, после чего дело было приостановлено.