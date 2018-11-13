ХАМАС выпустил более 460 ракет по Израилю

За прошедшие сутки палестинская сторона выпустила по Израилю более 460 ракет и мин. В ответ боевая авиация нанесла воздушные удары по 160 объектам ХАМАС в секторе Газа.

Как сообщили в пресс-службе Армии обороны Израиля, около сотни снарядов военным удалось перехватить, используя систему противоракетной обороны «Железный купол». Однако остальные достигли территории страны.

«Во время атаки террористической организации ХАМАС против Израиля «Железный купол» перехватил более 100 ракет из примерно 460 запусков. Наши силы атаковали около 160 объектов ХАМАС в секторе Газа, в том числе военные соединения», - говорится в сообщении пресс-службы армии Израиля.

Самое крупное за последние четыре года обострение в секторе Газа началось в ночь на 12 ноября. После неудачной операции израильского спецназа боевая авиация нанесла несколько ударов, прикрывая отход бойцов. Палестинская стороны ответила массированным ракетным ударом, который, в свою очередь, вызвал новый авианалет ВВС Израиля.