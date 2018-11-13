УПЦ разорвала отношения с Константинополем

Собор епископов Украинской православной церкви принял решение разорвать евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом, который «сам встал на путь раскола» из-за его действий на Украине. Соответствующее заявление было размещено на сайте УПЦ.

«Евхаристическое общение Украинской православной церкви с Константинопольским патриархатом в настоящее время невозможно и прекращается», - говорится в сообщении.

В УПЦ также подчеркнули, что воспринимают действия Константинополя не иначе как «незаконное вмешательство», а также попытку решить церковный вопрос с помощью государственной власти и раскольников.

«Незаконные действия Константинопольского патриархата приводят к глубокому церковному кризису как в Украине, так и в мировом православии», - добавили в УПЦ.

Напомним, ранее в Киеве состоялось заседание Священного синода УПЦ. Президент Украины Петр Порошенко отказался приехать на встречу.

В середине октября Священный Синод РПЦ признал невозможным продолжение евхаристического общения с Константинопольским патриархатом, после того, как Константинополь приступил к предоставлению автокефалии церкви на Украине и решил немедленно восстановить ставропигию в Киеве.