Порошенко не приехал на встречу с архиереями УПЦ

Президент Украины Петр Порошенко не приехал на встречу архиереев канонической Украинской православной церкви Московского патриархата. Об этом сообщил представитель синодального информационного отдела УПЦ архиепископ Климент.

Стоит отметить, что именно Порошенко был инициатором заседания. Архиереи ждали украинского лидера в Киево-Печерской лавре к 14.00, одна он так и не явился. По каким причинам Порошенко проигнорировал встречу – не сообщается.

Предполагалось, что темой собрания станет ситуация вокруг создания «единой поместной церкви», независимой от Московского патриархата. Каноническая УПЦ отказалась участвовать в этом процессе, считая его вмешательством Константинополя и светских властей в религиозную жизнь Украины, сообщает РИА Новости.

На встрече глава Незалежной собирался убедить как можно большее количество епископов покинуть УПЦ для присоединения к украинской автокефалии.