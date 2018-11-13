Россия показала облик космического корабля с ядерным двигателем

Роскосмос показал облик нового космического корабля, снабженного ядерной энергодвигательной установкой. Видеоролик был представлен телестудией космической корпорации.

Ядерный двигатель для аппарата разрабатывается Центром имени Келдыша. В данный момент специалисты научной организации работают над развитием космических кораблей с еще более мощными установками, не требующими для работы солнечных батарей и солнечного света.

Ранее стало известно, что в России успешно испытали систему охлаждения ядерной электродвигательной установки мегаваттного класса, создаваемой Центром имени Келдыша. Ключевая система уже прошла наземные тесты.

Идея использовать для космических полетов ядерные двигатели в том или ином виде возникала в разные периоды. Однако прежде ключевой проблемой являлся вопрос охлаждения установки. Созданный российскими специалистами «холодильник-излучатель» работает по качественно новому принципу и позволяет эффективно производить охлаждение.