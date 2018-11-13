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В семье Талькова объяснили возобновление расследования убийства певца

Андрей Аркадьев
19:05 13.11.2018
Ранее сообщалось, что СК РФ возобновил расследование убийства Талькова.
Фото: Evguenii Matveev, Globallookpress

Друг семьи музыканта Игоря Талькова Ирина Красильникова рассказала «Звезде», что следователи и эксперты, которые занимались расследованием убийства музыканта 27 лет назад, попросили «довести дело до конца».

«Мы хотим закончить это дело, довести его до суда. Следственная группа в составе очень серьезных следователей и очень серьезных экспертов отработала 27 лет назад и назвала единственного человека, который мог произвести этот выстрел», - призналась Красильникова.

«Инсинуации по этому поводу уже надоели окончательно всем. Последней каплей был передача 8 мая этого года, когда журналист пригласил Шляфмана (Валерий Шляфман – один из подозреваемых в убийстве Талькова, который по версии следствия произвел последний выстрел в музыканта, - прим. Ред.) в студию. Этот человек находится в федеральном розыске», - добавила она.

Ранее сообщалось, что СК РФ возобновил расследование убийства Талькова. По словам Красильниковой, многие фигуранты этого дела меняли показания в течение этих 27 лет.

Рок-музыкант Игорь Тальков был убит 6 октября 1991 года на концерте во дворце спорта «Юбилейный» в Санкт-Петербурге. Изначально по уголовному делу в качестве потерпевшей была признана мать Талькова, после ее смерти потерпевшей признана вдова артиста Татьяна.

В ведомстве отмечают, что следователи еще в 1992 и 1993 годах собрали достаточно доказательств, чтобы привлечь в качестве обвиняемого Валерия Шляфмана. Однако мужчина через несколько месяцев после гибели Талькова переехал в Израиль, поэтому в 1993 году дело приостановили.

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