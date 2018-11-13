Россия может отказаться от участия в Давосском форуме

Россия может отказаться от участия во Всемирном экономическом форуме в Давосе. Это произойдет, если организаторы не снимут ограничения для российских бизнесменов, подтвердил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Медведев отметил странное решение по поводу отказа в участии в форуме предпринимателям Олегу Дерипаске, Виктору Вексельбергу и главе ВТБ Андрею Костину. На этот счет замглавы государства поговорил с президентом Швейцарии Аленом Берсе, который, по его словам, пообещал уточнить ситуацию.

«Если эти решения, которые были приняты в отношении представителей российского бизнеса, не будут изменены, то нам придется принять решение об отказе от участия государственных служащих и российских компаний с государственным участием в Давосском форуме, тогда туда никто не поедет», — сказал Медведев на пресс-конференции по итогам переговоров по внутриливийскому урегулированию.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что «Дерипаска, Костин и Вексельберг стали теми, кем они стали, не благодаря форуму, а Давосский форум стал Давосским форумом благодаря таким бизнесменам», пишут РИА Новости.