Сотни ракет и море огня: как случилось крупнейшее за много лет обострение в секторе Газа

За прошедшие сутки в секторе Газа произошла серия конфликтов с применением ракетного оружия и авиационными ударами. Этот эпизод стал одним из крупнейших обострений конфликта между Израилем и Палестиной.

Палестинская сторона выпустила по населенным пунктам противника практически рекордное количество ракет – 370 за сутки. В ответ боевая авиация Израиля поразила более 150 целей в секторе Газа, в том числе оружейные склады ХАМАС.

Происходящее является самой сильной эскалацией со времени операции «Несокрушимая скала» в 2014 году на юге Израиля и в секторе Газа, как отметил корреспондент Сергей Ауслендер, находящийся в стране. В регионе введено чрезвычайное положение, закрыты школы и детские сады, но открыты общественные бомбоубежища. Все чрезвычайные и медицинские службы работают в режиме повышенной готовности.

Ситуация вызывает серьезные опасения как у жителей Израиля, так и у властей страны. Премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху из-за эскалации конфликта прервал свой визит в Париж. Палестинский лидер Махмуд Аббас также прервал свою заграничную поезду и вернулся. Это говорит о том, что ситуация балансирует на грани войны.

Обострение началось в ночь на 12 ноября после операции израильского спецназа. По разным данным, они должны были провести разведку или похитить одного из лидеров палестинских военных формирований.

Однако операция пошла не по плану, бойцы спецназа были обнаружены и вынуждены вступить в ближний бой, в ходе которого погиб командир группы. В итоге спецназ пришлось эвакуировать с использованием боевой авиации.

В ответ на авиаудары бойцы ХАМАС нанесли массированный ракетный удар по израильским объектам. Это, в свою очередь, вызвало ответную реакцию Израиля – ВВС страны произвели десятки авиаударов по палестинским объектам. Ситуация продолжает обостряться.