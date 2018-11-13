CNN подает в суд на Дональда Трампа

Американская телекомпания CNN подает иск против президента США и его основных помощников.

Ранее журналисту телекомпании Джиму Акосте было отказано в доступе в Белый дом. Лишение журналиста аккредитации, по мнению этого СМИ, является нарушением первой и пятой поправки Конституции США.

Помимо Трампа CNN выдвигает обвинения против пяти сотрудников администрации президента: пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс и глава аппараты Белого дома Джона Келли, сообщает CNN Business.

Дональд Трамп некоторое время назад написал в Twitter, что «главный враг страны (США) - фейковые новости, которые дураки так легко распространяют», имея в виду «либеральные СМИ».

«Смешно смотреть фейковые новости, особенно NBC и CNN. Они очень стараются преуменьшить значение сделки с Северной Кореей. 500 дней назад, когда казалось, что вот-вот разразится война, они бы умоляли об этом соглашении», - комментировал Трамп реакцию СМИ.

Дональд Трамп также во время перелета на борту самолета накричал на своих помощников за то, что увидел на экране личного телевизора своей супруги Меланьи включенный канал CNN. По требованию президента США все телевизоры в самолете должны показывать телеканал Fox News.