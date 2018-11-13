«Газомайдан»: на Украине проходят массовые протесты из-за срыва отопительного сезона

Сразу в нескольких областях Украины набирают силу так называемый «Газомайдан». Местные жители протестуют против политики местных властей из-за срыва отопительного сезона.

Власти страны не в состоянии платить за топливо газовым компаниям, а те в свою очередь, отказываются подавать газ котельным. В Херсонской, Днепропетровской, Хмельницкой и Черкасской областях отменены занятия во многих школах, не работают детские сады. В Кривом роге доведенные до отчаяния люди штурмовали здание «Криворожгаза».

Недовольные сначала жгли покрышки у входа, затем силой вошли внутрь здания. В итоге, горожанам дали тепло, но жители других замерзших населенных пунктов сейчас направляются в Киев, чтобы устроить там массовые протесты.