Ущерб людям и городу: профессор МАДИ объяснил, зачем нужны штрафы за опасное вождение

Новые штрафы за опасное вождение для российских водителей необходимы, поскольку этот тип нарушений давно нуждался в юридической формализации, однако сама законодательная норма требует усовершенствования. Об этом рассказал «Звезде» профессор МАДИ и заведующий кафедрой «Организация и безопасность движения» Султан Жанказиев.

Профессор подчеркнул, что норма не должна содержать рисков для добропорядочных водителей, которые соблюдают ПДД. Для этого она должна быть идеально отшлифована юридически, тогда водители будут понимать, что находятся вне опасности, пока соблюдают ее.

Вместе с тем Жанказиев отметил, что опасное вождение осознанно агрессивных людей несет гораздо больший ущерб, чем принято думать. К нему относится, в том числе, материальный ущерб для города на миллионы рублей, к которому ведут ДТП из-за агрессивного вождения.

«Норму надо усовершенствовать до уровня, когда она станет безопасной для добросовестных людей, кто не нарушает и не собирается нарушать. А для тех, кого безусловно выявили как нарушителей, эта норма должна быть даже больше, чем пять тысяч. Она должна быть финансово очень ощутимой», - заключил профессор.

Ранее стало известно, что ГАИ разработала новый законопроект, по которому штраф за опасное вождение составит пять тысяч рублей. По словам главы инспекции Михаила Черникова, изменения будут внесены в уже существующую статью КоАП РФ.